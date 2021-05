mercredi 12 mai 2021 • 456 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Notre confrère Pape Ndiaye vient d'être déféré au parquet, ce mercredi. Il devra faire face au procureur qui va l'auditionner.

Le journaliste de Walfadjri vient d’être déféré devant le procureur, renseigne Libération online. Pour sa défense, Pape Ndiaye a constitué Mes Moussa Sarr et Ciré Clédor Ly. Aucun des deux plaignants n’a, pour l'instant, retiré sa plainte.



Notre confrère Pape Ndiaye a été arrêté depuis 48 heures pour des faits d’escroquerie présumée. S’il a été placé en garde à vue lundi soir, c'est à cause de deux plaintes déposées par Ndèye Awa Ndir et Mouhamadou Lamine Mbengue.



Ndèye Awa Ndir cherchait, par tous les moyens, à «faire libérer» son patron, emprisonné par le juge du deuxième cabinet du tribunal hors classe de Dakar pour recel, renseigne Libération.



Quant à Mbengue, il était préoccupé par le sort d'un parent, placé sous mandat de dépôt à Kaolack pour trafic de chanvre. «C'est lui-même qui, depuis la prison, m'a demandé de voir Pape Ndiaye qui pouvait intervenir», a-t-il affirmé dans sa déposition, précisant avoir remis un million de Fcfa au mis en cause.



Ndèye Awa Ndir, elle, confesse avoir été mise en rapport avec le chroniqueur judiciaire par une connaissance, de surcroit agent de Walf. Interrogé comme témoin, cet agent a confirmé cette version, rapporte libération.



Pape Ndiaye et l'agent ont d'ailleurs été confrontés hier. Mais, le journaliste soutient que les remises de fonds n’étaient que des prêts, reçus des deux plaignants.