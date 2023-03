mardi 7 mars 2023 • 203 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le journaliste Pape Ndiaye a finalement été entendu ce mardi, en début de soirée par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Ce dernier l’a inculpé et l'a placé sous mandat de dépôt.

Le journaliste et chroniqueur à Walfadjri, Pape Ndiaye, a été entendu en première comparution ce mardi par le juge d'instruction du 2e cabinet.

Six charges ont été retenues contre contre lui : outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Il a ensuite été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt de Rebeuss.

Le magistrat instructeur a ainsi suivi le Procureur de la République dans son réquisitoire introductif.

Pour rappel, dans sa chronique hebdomadaire, Pape Ndiaye avait laissé entendre que "les 19 substituts du procureur" (sic) avaient demandé le "non-lieu" pour Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet beauté. Et que le procureur de la République avait dit non parce que telle était la volonté du pouvoir. Des propos qui visiblement n'ont pas dû tout plu au parquet qui a demandé sa convocation par la Sûreté urbaine.