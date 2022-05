jeudi 19 mai 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le chanteur sénégalais Youssou Ndour vient à Amsterdam le 19 octobre, pour un concert au Concertgebouw. Il est également conférencier lors de la rencontre culturelle de l’Amsterdam Dance Event (ADE). La presse en fait l’écho. Morceaux choisis…

Le musicien planétaire est l’un des artistes africains les plus connus. Le roi du Mbalakh, un style musical swinguant du Sénégal qui combine les voix et les percussions sénégalaises avec le jazz, la soul, le funk et la pop.

Youssou Ndour est également connu pour sa collaboration avec des artistes tels que Peter Gabriel et Neneh Cherry, avec qui il a réalisé le single à succès 7 Seconds. Il a également écrit l’hymne officiel de la Coupe du monde 1998.

Depuis le début de sa carrière, il travaille avec le groupe Étoile de Dakar, qu’il amène également dans la capitale néerlandaise.

Ndour est également un activiste et s’efforce de résoudre divers problèmes sociaux. Il a déjà fait une tentative infructueuse de candidature à la présidence de son pays. Il est devenu ministre de la Culture et du tourisme.

