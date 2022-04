« Peace in Africa »: Cheikh Ibra Fam chante son africanité

samedi 2 avril 2022

iGFM – (Dakar) Après quatre ans au mythique Orchestra Baobab, Cheikh Ibra Fam signe « Peace in Africa », son premier opus international. Avec une palette afropop très large, le chanteur multi-instrumentiste défend, avec doigté, des valeurs d’amour, d’espoir et de spiritualité. Dans cet entretien accordé à iGFM, l’artiste revient, entre autres, sur son album, son intégration à l’Orchestra Baobab, son frère acteur et son amour atavique pour l'Afrique.



