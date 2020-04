Pourquoi les sénégalais morts du covid-19 à l’étranger ne peuvent pas être rapatriés

iGFM – (Dakar) – Le ministre de la justice, garde des Sceaux a donné les raisons pour lesquelles nos compatriotes morts du covid-19 à l’étranger ne seront pas inhumés au pays. Selon Maître Malick Sall, c’est l’Oms qui a demandé l’inhumation des personnes décédées du coronavirus dans leur pays d’accueil. Le ministre qui été l’invité de la Rts a fait savoir que c’est une décision de l’Oms pour éviter la transmission extraterritoriale.

Selon un communiqué de l’ong Horizon sans frontières en date du 10 avril 2020, au moins 39 Sénégalais ont péri entre l’Europe et les États-Unis, du nouveau Coronavirus. « Des informations reçues, dont certaines issues de nos sources et points focaux de la Diapora, le bilan provisoire, du nombre de Sénégalais morts du Coronavirus, s’élèverait à 39 morts dont 30 au moins en ile de France, 3 en Italie, 2 en Espagne et 2 aux Etats Unis », a révèlé Boubacar Seye et ses collaborateurs dans un communiqué.

