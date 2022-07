Prévisions de la Météo: Un dimanche pluvieux en vue...

iGFM- Des activités pluvieuses sont prévues pour ce dimanche sur la quasi-totalité du pays, et plus particulièrement sur la moitié Est du pays, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Les orages et pluies progresseront vers l’ouest. La pluie va également intéresser le centre et la zone sud-ouest, dans la nuit de dimanche au lundi matin.



Pour les régions sud, notamment sud-est, les prochaines 48 heures seront marquées par des orages et pluies faibles à modérées, précise la Météo.



La sensation de chaleur humide se maintiendra au cours de cette période, particulièrement durant la journée de samedi.



La visibilité sera généralement bonnes, mais les vents vont dominer le secteur ouest à sud-ouest, avec une intensité faible à modérée.

