samedi 8 avril 2023 • 229 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

Black M s’est vu obligé de présenter ses excuses. «La Guinée c’est un pays extrêmement pauvre d’Afrique de l’Ouest, en 2023 nous n’avons même pas encore le franc Cfa, nous avons le franc Guinéen», avait-il déclaré sur France Tv. Des propos qui n’ont pas du tout plu chez Doumbouya. L’artiste est monté au créneau

Dénigrer la Guinée, équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J'ai la chance inestimable de me rendre en Guinée Conakry depuis ma plus tendre enfance.



Mes parents ont mis un point d'honneur à nous transmettre mes frères & sœurs et moi le maximum de notre culture, je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j'en ai tiré.



Je ne pourrais jamais dire ni même penser du mal de mon pays d'origine. Je présente mes excuses à toutes celles & ceux qui se sont sentis offenses par mes propos maladroits dans l'interview de Julia Martin sur France TV.