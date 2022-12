mercredi 28 décembre 2022 • 414 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Il est célèbre sur la Toile pour ses vidéos sarcastiques sur les disputes de couples à la maison. La star de TikTok, aux 3 millions d’abonnés, Logfive, fait face à un énorme bad buzz sur les réseaux sociaux. En cause, une de ses vidéos, tournée en Savoie dans sa famille, qui contiendrait de graves propos racistes…

Les 24 et 25 décembre derniers, le jeune homme au t-shirt sur la tête était avec ses proches à la neige. Et sa maman a eu des mots qui n’ont fait rire personne.

Elle aurait tenu des propos indignes sur l’adorable bébé de Rihanna et d’Asap Rocky, que la star de la chanson a montré il y a quelques jours.

« J’ai horreur des bébés noirs, on dirait des gorilles » aurait elle dit, provoquant les éclats de rires de son fils… Ce dernier avait ensuite filmé un débat sur la beauté de ce même bébé au sein de la famille.