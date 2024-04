jeudi 18 avril 2024 • 894 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé, hier mercredi, que les rapports des Corps de contrôle soient publiés. Une bonne chose, soutient Élimane Haby Kane.

Le président de Legs Africa, Élimane Haby Kane, a réagi sur les instructions données par le chef de l'Etat, sur la publication des rapports des corps de contrôle. Il estime qu'il faut que ces organes continuent de faire leur travail régulièrement sans qu'ils aient besoin que le président de la République leur demande de publier leurs rapports.



Les corps de contrôle doivent surtout respecter la loi organique qui leur donne la possibilité de publier périodiquement leurs rapports, estime-t-il, parce que cela y va du respect des dispositions de transparence économique et constitutionnelle.



«Nous pensons qu'à partir de maintenant, les rapports seront régulièrement publiés pour permettre à la population de savoir la qualité de la gestion des finances publiques», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Observateur.



Mais pour lui, «ce qui est le plus important, c'est que ces rapports soient suivis d'effet et que l'impunité soit derrière nous». M. Kane espère qu’aujourd’hui, cette publication des rapports sera immédiate, puisque les arguments, comme ceux qui ont été servis par la Cour des comptes, ne sauraient plus être acceptés, dit-il.