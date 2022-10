lundi 3 octobre 2022 • 160 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Lors d’une émission dans une radio de la place, Me Oumar Youm, ancien grand frustré de l’APR et nouvellement repêché par le Président Macky Sall, s’est permis d’interpeller honteusement Mme Aminata Touré avec qui il entretenait jusqu’au 12 septembre dernier des relations les plus cordiales.

Voilà que devenu Président du groupe parlementaire de BBY, Me Youm se sent obligé de donner des gages au Président Macky Sall avec l’inélégance et l’excès d’un répenti. Oumar Youm doit se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, il était lui-même déclaré persona non grata par ses camarades de Mbour avec qui il entretient des relations exécrables.

Lors d’une réunion de l’APR tenue à la veille des élections législatives, en présence du Président Macky Sall, Oumar Youm, sur un ton pathétique, s’en était pris à tous les responsables de l’APR de Mbour et … à Macky Sall himself en disant qu’il savait trois mois à l’avance qu’il allait être viré de son poste de directeur de Cabinet. Maintenant qu’il a été repêché et gratifié du titre creux de président du groupe parlementaire, il doit faire du rattrapage pour re-grimper dans l’échelle d’estime de Macky Sall.

Mme Aminata Touré n’a pas affaire à lui et il le sait bien. La question de l’heure, Oumar Youm la connaît très bien. L’avocat qu’il est a dit urbi et orbi que Macky Sall ne pouvait pas faire plus de deux mandats. Alors que Oumar Youm arrête son opération “yeux doux” à Macky Sall et qu’il ait juste le courage de lui dire de renoncer à un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable. Le reste n’est que parlotte inutiles et enfumage.

