iGFM – (Dakar) Journaliste culturelle, critique d’art et de cinéma, bloggeuse, Oumy Regina Sambou, qui s’est éloignée des rédactions, a joué dans la série « maitresse d’un homme marié ». Dans un entretien avec le journal Rewmi elle revient sur son rôle d’avocate et protectrice envers sa cousine. (Morceaux choisis)

« Vous faites allusion au personnage de Régina dans la série ou de moi-même ? Je n’ai pas le temps pour ce genre de considérations. S’il s’agit du personnage de Régina aussi je dirais la même chose. Elle trouve juste que Tahirou est un vaurien qui ne mérite pas ma nièce (Dalanda). C’est aussi simple que ça ! ».

Elle revient aussi sur comment elle voit la polygamie

« Pour ou contre la polygamie, pour moi ce sont des genres de questions « bateau » auxquelles j’éviterais soigneusement de répondre. Car, c’est de l’ordre personnel. C ‘est des convictions personnelles et la polygamie elle, est ce qu’elle est. Elle est recommandée dans certaines conditions, blâmables dans d’autres, mais c’est quelque chose qui existe, qu’on vit et qu’on voit dans nos sociétés tout le temps. Si je suis pour ou contre, je ne sais pas, ce n’est pas le sujet (rire) ».