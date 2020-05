Remix du morceau “Talibé” avec Adiouza et 3 célèbres artistes…

iGFM-(Dakar) Sur sa page Facebook, Adiouza a présenté « Talibe » (remix) en collaboration avec Prince Ndiack, Diaw Diop et Yoro N’diaye qu’elle remercie du fond du cœur d’avoir jouer le jeu.

« Les talibés – les enfants dans la rue – ces oubliés , victimes innocentes d’un pays où la compassion semble avoir disparu.

J’attire votre attention et notre coupable indifférence face à la détresse de ces p’tits bouts de chou en ces temps de covid19.

La chanson touche notre cœur et nous monte jusqu’à l’âme pour nous faire ouvrir les yeux et jeter un regard neuf sur nos enfants livrés à la rue qui ne les a pas enfantés.

Ensemble , pour un nouvel ordre social où le talibé , l’enfant , notre enfant aura la place qui sied à son rang: dans le cœur et sous la protection des adultes ».