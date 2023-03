lundi 13 mars 2023 • 89 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Katy, Ivone Mado, trois femmes trois parcours, un point commun: leader dans leur domaine d’activité. Le leadership féminin doit aujourd’hui porter le dévelop- pement du Senegal à travers la créativité, l’audace et l’in- novation.

C’est pourquoi Katy qui s’active dans le domaine du tran- sit, Ivone dans l’immobilier et mado Estheticiene de renom et animatrice de télé, ont mis leur force autour d’un concept : la nuit des lingueres. C’est dans cette dynamique qu’elles ont organisé un dîner de gala le 10 mars dernier dans le somptueux cadre du Radison Blu hôtel de Dakar avec l’incontournable Keba Seck et son groupe le Kebs Band.

Joignant l’utile à l’agréable, cet événement majeur du mois des femmes est une occasion de primer en guise de reconnaissance nos marraines et les porter en modèle. Les fonds récoltés serviront à des activités caritatives au profit des femmes.