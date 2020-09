dimanche 20 septembre 2020 • 99 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) La cérémonie de "miss Sénégal en France" s’est tenue hier samedi au Théâtre du Blanc Mesnil de Paris. Rakhaya Sarr a été la gagnante de cette année.

L’étudiante de 20 ans, habitant à Paris, est devenue depuis hier soir l’ambassadrice de la beauté sénégalaise en France. En plus d’être très belle avec une belle taille, Rokhaya Sarr est décrite comme une fille calme, travailleuse et très respectueuse. Elle succède à Sarah Kinè Signaté. Rokhaya Sarr portera la couronne pour un an. découvrez ses beaux clichés.

Mame Fama GUEYE