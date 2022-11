samedi 26 novembre 2022 • 592 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Il y a 22 ans, ils étaient au nombre de 65 887. Aujourd’hui, les agents de la fonction publique sont au nombre de 165 191. Leur salaire est passé de moins de 200 milliards de francs Cfa à plus de 1000 milliards de francs Cfa.

En 2000, la Direction de la solde avait recensé 65 887 fonctionnaires pour une masse salariale de 173 milliards. À l’époque, le ratio était de 2 625 707 francs Cfa par agent public par an. C'est à dire qu'en moyenne annuelle, c'est ce qu'un agent de la fonction publique coûtait à l'Etat sur le plan salarial.



Puis, en 2011, plus de 10 ans après, les fonctionnaires étaient au nombre de 91 401 pour une masse salariale de 428 milliards de francs Cfa. Soirt un ratio de 4 682 266 de francs Cfa par agent public par an, renseigne leur ministre de tutelle.



Dans le rapport des travaux de commission présenté à l’Assemblée nationale, Gallo Bâ renseigne qu’en octobre 2022, les fonctionnaires sont au nombre de 165 191 agents publics pour une masse salariale de 1097 milliards. Le ratio, aujourd’hui, est de 6.440.797 francs Cfa par agent public et par an.



La qualité du service public rendu aux citoyens a-t-il, lui, positivement évolué ? Pour cet aspect, aucune information sur le rapport.