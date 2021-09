mercredi 29 septembre 2021 • 212 lectures • 0 commentaires

iGFM- Les éléments de la Brigade de recherche de Saly viennent encore de réussir un grand exploit. En dépit des nombreuses et lourdes sanctions infligées aux trafiquants et autres candidats à l'émigration clandestine qui s'entêtent coûte que coûte à braver la mer de façon irrégulière pour rejoindre l'autre rive de la mer, certains individus ne sont pas encore prêts à défaire leurs valises pour rester sur place, dans leurs pays respectifs.

Ainsi, au courant de la semaine dernière, 16 individus, dont quatre (04) trafiquants et 12 candidats à l'émigration clandestine (un Gambien, un Mauritanien et 10 Sénégalais) se sont donné rendez-vous dans une auberge dénommée «Coeur Océan» sise à Joal, pour préparer leur voyage en "Eldorado". Sur place, les quatre (04) trafiquants qui ont déjà reçu, de la part de chaque candidat, une enveloppe qui varie entre 300 000 et 400 000 FCfa, dessinent le trajet du voyage qui aura comme itinéraire à bord de leur pirogue : Gambie-Mbour-Mauritanie puis Espagne. Avant d'indiquer à leurs clients que le départ est prévu la nuit du grand Magal de Touba qui s'est tenu cette année le dimanche 26 septembre, où ils pensent se mettre à l'abri des indiscrétions et autres soupçons des populations, mais surtout des forces de l'ordre.



Ainsi, munis de toutes les garanties et dispositions nécessaires leur permettant de voyager jusqu'à la destination finale sans aucun souci de se faire prendre par les forces de l'ordre, ces trafiquants et leurs candidats étaient également loin d'imaginer que leur subterfuge bien huilé a été déjà filé aux pandores de la Brigade de recherche de Saly. Et ces derniers n'attendaient seulement que quelques heures avant le fameux départ pour l'Espagne des clandestins, pour se pointer devant l'auberge abritant les futurs voyageurs. Et c'est ainsi que les gendarmes de la Brigade de recherche de Saly qui ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire, se pointent le samedi passé aux environs de 21 heures à l'auberge «Coeur Océan» de Joal qu'ils encerclent pour briser le rêve de ces 12 candidats, dont 10 Sénégalais, et leurs quatre (o4) trafiquants à l'émigration clandestine.



Une stratégie des hommes en bleue qui donne bien ses fruits. Car, les 16 individus qui pensaient vivre leurs derniers instants au Sénégal, sont surpris en pleine action dans leur «quartier général», puis arrêtés avant d'être conduits dans les locaux de la gendarmerie de Saly. Face aux enquêteurs, les candidats à l'émigration clandestine reconnaissent tous les délits qui leur sont reprochés. Avant de leur faire savoir qu'ils ont chacun décaissé et remis de fortes sommes d'argent aux trafiquants. Des accusations que ces derniers reconnaissent sans ambages. Au terme de leur durée légale de garde à vue, les 16 personnes ont été déférées, hier dans la journée, au parquet de Mbour.



MARIAMA GUEYE