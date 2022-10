mardi 25 octobre 2022 • 662 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Saourou Sène, qui fut Secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS), est nommé conseiller spécial du président de la République. Le syndicaliste, joint par iGFM, a confirmé l’information.

"Je la confirme, l’information. C’est un honneur que d’être choisi par le chef de l’Etat comme conseiller. C’est un honneur aussi pour tout le secteur de l’éducation. Le président a considéré que j’avais beaucoup d’idées dans le domaine de l’éducation, notamment la nécessité d’aller vers des réformes. Il m’a nommé conseiller.



Le syndicat, je le porte dans mon cœur. Mais je n'ai plus aucune responsabilité dans le syndicat. Et tant que j’étais secrétaire général, je n’avais pas le droit d’être dans un cabinet présidentiel ni ministériel. Mais là, je ne suis plus SG. Par conséquent, j’ai la liberté de poursuivre mon destin."