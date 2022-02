vendredi 18 février 2022 • 2230 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La CAF a officiellement changé la date du match à l'extérieur de l'Egypte contre le Sénégal lors des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Les Pharaons se sont qualifiés pour la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en dominant le groupe F avec 14 points récoltés en six matchs.



Le Sénégal avait à son tour mené son groupe, se qualifiant pour les éliminatoires avec 16 points après cinq victoires et un nul.



Au tour final, les deux titans s'affronteront pour l'une des cinq places de l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar.



À l'origine, les affrontements des séries éliminatoires entre les deux équipes devaient avoir lieu les 25 et 28 mars.



Cependant, la fédération égyptienne de football a annoncé que la CAF avait officiellement changé la date du match à l'extérieur.



Le match aller doit désormais se jouer le 25 mars à 19h00 GMT, au Caire, tandis que le match retour aura lieu quatre jours plus tard à 17h00 GMT le 29 du même mois, dans le grand stade du Sénégal qui sera inauguré le 22 février 2022.

