iGFM – (Dakar) Simon Kouka sort de son mutisme après son élargissement de prison. Le membre de Y’en a marre a déclaré que l’affaire du trafic présumé de passeports est une mise en scène et qu’ils vont apporter la réponse, preuves à l’appui.

« Je rends grâce à Dieu et je remercie également les Sénégalais pour leurs prières. Honnêtement, je ne m’attendais pas à cet élan de solidarité… », a-t-il fait savoir dans les colonnes de L’Obs.

Et d’expliquer : « La majorité d’entre eux (les Sénégalais) ont compris que c’était une mise en scène. A notre niveau, nous apporterons une réponse avec des preuves à l’appui. »

« Nous avons toutes les pièces du puzzle. Nous avons à notre disposition les noms des instigateurs et ceux des jeunes qui ont effectué les montages de toutes les vidéos. J’ai eu beaucoup de temps pour moi et surtout pour ma famille. Je suis même tenté de remercier les personnes qui ont monté ce coup », conclut-il