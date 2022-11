vendredi 18 novembre 2022 • 1000 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) L’animateur DJ Boubs a été coopté parmi les speakers de la Coupe du monde 2022 (Qatar, 20 novembre-18 décembre). Il sera chargé de mettre l’ambiance sur les terrains et au niveau de certaines fans zones, notamment lors des matches des Lions.

Pour ce faire, Boubacar Diallo, a choisi une dizaine de morceaux de chanteurs sénégalais qu’il va passer lors de ses prestations. «Notre musique doit vibrer dans les stades», a-t-il justifié dans un entretien paru ce vendredi dans L’Observateur.



DJ Boubs détaille : «J’ai fait dix choix de tubes dont cinq prioritaires. Le premier choix, c’est "Navétanes" d’Elage Diouf. Ensuite, il y a "Bodio Bodio", remixé en dance, et "Lion" de Youssou Ndour, qui traverse depuis des années le football, "Djagou mass" de Sidy Diop, "Mba xol yagui fekh" de Waly Seck, "Équipe nationale" de Oumar Pène, "Sounou gaïnde yi" de Viviane, Pape Diouf et enfin Bass Thioung avec "Coupe bi"»



DJ Boubs entre en scène lundi 21 novembre, pour le premier match du Sénégal, contre les Pays-Bas (Groupe A). «J’ai une petite partition d’accompagnement et de suivi», confie-t-il, en soulignant que tout doit se faire dans la discrétion. D’ailleurs, le dress code impose une certaine sobriété : polo, jean et chaussures sans marque.