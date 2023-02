mercredi 1 février 2023 • 182 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) La CONFEJES (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie) a lancé, ce mercredi, dans ses locaux, à Dakar, le projet Double Carrière "SPORTS-ETUDES". C'était en présence du Secrétaire général du Ministère des Sports, du corps diplomatique...

"Il me plaît, à ce stade de mon propos, de remercier nos différents partenaires, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Fédération Wallonie Bruxelles, la France, les Fédérations internationales d'Athlétisme et de Judo, la Fédération Française de Lutte mais également tous les pays qui ont adhéré à ce projet expérimental. Je voudrais citer : le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Gabon (l'Athlétisme), la Guinée, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Rwanda (l'Athlétisme et le Judo), le Sénégal, le Tchad et le Togo", a dit d'emblée la Secrétaire générale de la CONFEJES, Louisette-Renée THOBI ETAME NDEDI.



Démarrage du projet : septembre 2023



"Le démarrage effectif de ce projet expérimental est prévu en septembre 2023", a-t-elle faiy savoir. Et d'ajouter : "plusieurs formations et sessions de renforcements de capacité vont être initiées à l'endroit des différents encadreurs de ces jeunes."



La Secrétaire générale a également indiqué que "douze (12) de nos États et gouvernements membres vont pendant quatre (4) années, conduire ce projet, s'adresser aux jeunes filles et garçons âgés de 12 à 13 ans qui auront en septembre prochain 13-14 ans." Selon elle, "30 jeunes filles et jeunes garçons dans chacune des trois (3) disciplines sportives" seront formés. Ces derniers seront "les dignes ambassadeurs de ces États aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse que le Sénégal aura l'insigne honneur d'abriter en 2026."



Pour un bon encadrement, des entraîneurs et les kinésithérapeutes vont suivre ces jeunes, a dit Louisette-Renée THOBI ETAME NDEDI. "Pendant trois (3) jours, les Experts venus de la Fédération Wallonie Bruxelles vont interagir avec les coordonnateurs en charge de la gestion administrative et technique du projet.



Objectif : appuyer l'émergence d'une élite sportive jeune dès le plus bas âge



La Secrétaire générale de la CONFEJES a souligné que l'ambition existe autour de ce projet. "L'objectif de cette nouvelle démarche est d'appuyer l'émergence d'une élite sportive jeune dès le plus bas âge dans la perspective de la tenue prochaine des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus à Dakar en 2026", a fait savoir la Secrétaire Générale. Avant de saluer "la Fédération Wallonie Bruxelles qui a mis à notre disposition trois (3) Experts chevronnés, à savoir Etienne ORBAN, Raphaël DRION, et Phillipe HALLEUX."

PUBLICITÉ