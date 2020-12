samedi 26 décembre 2020 • 41 lectures • 0 commentaires

Société

iGFM - (Dakar) A Missirah, un cultivateur du nom de S.Tandian est accusé d’avoir abusé d’une élève, H.Ba, en classe de CM2. Le bourreau sentant l’étau se resserrer autour de lui, a pris la poudre d’escampette. Mais, il sera alpagué par les éléments de la gendarmerie de Dialacoto le vendredi dernier. Déféré devant le procureur, il a été placé sous mandant de dépôt pour viol commis sur mineure.

Selon le quotidien l’Observateur « le cultivateur, âgé de 33 ans, S. Tandian, et sa proie, H.Ba 14 ans, vivent respectivement à Médina et à Séno. Deux villages voisins. Le bonhomme aurait profité de l’absence des parents de la fille, partis aux champs, pour débarquer dans la maison où sa victime était seule dans la cuisine. Tandian la bâillonne avec un torchon et menace la fille.

Après avoir satisfait sa libido, il remet son pantalon et s'en va. De retour la maman de la fille à remarqué que le slip de sa fille était tacheté de sang et elle pensait que sa fille était tout simplement en période de menstrues. C’est après que la maman a eu la surprise de sa vie. Car sa fille était victime d’abus sexuel.

Ses parents ont porté plainte à la brigade de gendarmerie de Dialocoto . Le gynécologue a révélé que la fille a subit une défloraison de l’hymen. Sentant qu’il n’avait plus de chance de s’en tirer, le cultivateur à voulu s’enfuir. Cependant, il a été vite appréhendé par les gendarme de Dialocoto. Déféré au parquet le 21 Décembre 2020, il a été placé sous mandat de dépôt pour viol commis sur une mineure.