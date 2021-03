dimanche 14 mars 2021 • 389 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La voix s’est tue. Thione Seck n’est plus. Décédé à l’hôpital Fann, Thione a été propulsé sur le devant de la scène musicale sénégalaise dans les années 1980, à l’âge d’or du Mbalax.

Le leade vocal du "Raam dann" a des admirateurs aussi bienau Sénégal qu'au-delà de nos frontières. Sa voix mélodieuse a su rester «fidèle» à sa musique, plus ancrée dans les valeurs ancestrales des griots. Aujourd'hui, c’est l’une des plus belles voix de la musique sénégalaise qui disparait.





Dans le milieu musical, Thione Seck a un héritier qui, aujourd'hui, est une figure de proue sur la scène artistique du pays. Il s'agit de son fils biologique Wally Seck, nouveau chouchou des Sénégalais (et des Sénégalaises).



Son dernier prochain projet, c’est pourtant en tant que producteur qu’il a décidé de le mener. Il prévoyait de produire pas moins de mille CDs réunissant des chanteurs venus de toute l’Afrique de l’Ouest. Les premiers volumes devaient sortir en juillet. «Rien qu’au Sénégal, 352 voix sont déjà représentées ou le seront bientôt», annonçait-il.



Il faisait partie des plus grands noms de la musique sénégalaise : Ismaël Lo, Coumba Gawlo, Baaba Maal… et Youssou Ndour.





Kinkelibaa.info





