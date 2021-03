dimanche 14 mars 2021 • 130 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM – (Dakar) Le chanteur Mokobe s’est exprimé sur les réseaux sociaux après avoir appris le décès de Thione Seck.

Il affirme être « triste d’apprendre la mort de l’immense chanteur, poète et interprète Thione SECK » et estime qu’il s’agit d’un véritable coup de tonnerre ».

D’ailleurs Mokobe se rappelle de la dernière fois qu’ils étaient « tous ensemble au studio à Dakar » et fait savoir qu’il s’agissait d’instants magiques.

Il également prie pour le repos de l’âme de celui qu’il appelle affectueusement « Tonton » et ajoute « tu resteras une légende ».

Pour terminer Mokobe présente toutes ses condoléances à son drère Wally Ballago Seck, toute sa famille et proches.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">