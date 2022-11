jeudi 17 novembre 2022 • 211 lectures • 0 commentaires

Le lutteur Saloum-Saloum et ses sept complices présumés devront prendre leur mal en patience avant d’être fixés sur leur sort.

Selon L’Observateur, dans sa parution du jour, Saloum-saloum et ses acolytes ont bénéficié hier, mercredi, d’un retour de parquet. Le lutteur a été arrêté pour trafic de drogue, viol et coups et blessures volontaires par la police des HLM. Les autres mis en cause sont poursuivis pour complicité et détention et usage de drogue. Ils ont été déférés le même jour par la police des HLM.