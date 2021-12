mardi 21 décembre 2021 • 825 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) L’affaire du trafic de passeports diplomatiques n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Un diplomate est activement recherché par la Dic, dans le cadre de l'enquête.

Un diplomate en service au Ministère des Affaires étrangères est activement recherché. Il est en fuite depuis l'éclatement de l'affaire de trafic de passeports diplomatiques. D'après L’Obs, il a été cité dans le réseau par les plusieurs personnes interpellées dans le cadre de l’enquête.



Le journal rappelle que deux agents du département ministériel, Badara Sambou et Cheikh Samb, cités dans cette affaire, ont déjà été arrêtés. C'est en pleine circulation que la Dic a interpellé Cheikh Samb, pris en filature. Il est à son cinquième retour de parquet depuis qu'il a été déféré par la Dic, en compagnie de son collègue Badara Sambou.



Quant à Limanmou Laye Seck, il est à son troisième retour de parquet et les deux gendarmes Ousseynou Bâ et Assane Ndione, ainsi que l'homme d'affaires Aly Ndao, à leur deuxième. Le retour de Parquet d'hier lundi a été motivé par l'arrivée des deux gendarmes qui étaient en audition à la Brigade Prévôtale, comme le veut le règlement militaire. Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Observateur du Jour.