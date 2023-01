mercredi 25 janvier 2023 • 460 lectures • 0 commentaires

L’affaire est sur toutes les langues à Mbour. L’histoire de relation triangulaire entre un opérateur économique et deux sœurs germaines, défraie la chronique dans la localité. Après avoir trahi Ndèye A.Fall, Mor Talla Diop épouse la sœur de cette dernière Aida Fall. Après le mariage, le couple voulant s'éloigner définitivement de la sœur déchue, décide de la menacer de publier ses images à caractère pornographique. L’affaire a atterri au tribunal de grande instance de Mbour.

Leur procès enrôlé et évoqué au fond mardi dernier au Tribunal de Mbour a refusé du monde. Les infractions visées sont : Collecte et diffusion d'images à caractère pornographique. Les deux sœurs, devenues ennemies jurées, et Mor Talla, ont comparu hier devant la barre du tribunal de grande instance de Mbour.



Suite à la plainte de Ndèye A.Fall à la Brigade de recherches de Saly Portudal, le couple est envoyé en prison de Mbour. Devant le Président du tribunal, Ndèye Arame Fall, en pleurs, dira au juge que sa petite sœur et son ex-copain ont détruit sa vie. Elle réclame à ses ennemis jurés, 5 millions de FCfa de dommages et intérêts.



Quant à Mor Talla Diop, il a tenté d'expliquer son comportement et le choix porté sur la petite sœur, après avoir entretenu une relation amoureuse avec la grande sœur, par le simple fait que cette dernière voulait lui soutirer beaucoup d'argent. Le délibéré est fixé au mardi 24 janvier prochain.

Avec l'Observateur