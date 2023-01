jeudi 26 janvier 2023 • 1815 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Après l’intervention sociale de l’Argentin sur la prétendue trahison de son ex-partenaire avec Wanda, la réponse arrive

Une histoire incroyable, toute écrite sur les réseaux sociaux, sous les yeux de millions de followers. On parle d’une séduction, d’une prétendue trahison (une autre), bref, de relations compliquées. En Argentine, ils ont parlé d’un flirt entre la femme de Icardi, Wanda Nara, avec Keita Balde, ancien partenaire de Maurito à l’époque de l’Inter. Il y a quelques minutes, l’Argentin a précisé sur Instagram que c’était l’agresseur qui courtisait sa femme sur les réseaux sociaux et a également expliqué qu’il avait tout dit à la femme de Keita, la qualifiant également de “cocu”.

D’Argentine, d’un journaliste de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, vient la version de Keita et de sa femme, Simona Guatieri. “Je viens de parler 13 minutes avec eux deux – a expliqué la journaliste – et elle m’a dit qu’Icardi l’avait appelée hier à cause d’un message que son mari aurait envoyé à Wanda. “Ils vivent de ce type de nouvelles et ils ne “Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça”, disent les deux. Elle n’a jamais rappelé Icardi.”

“Keita – a poursuivi le journaliste dans son histoire – après avoir découvert ce qui s’est passé, a envoyé un message à Mauro mais il ne répond pas. “Ce qui dépend aujourd’hui de nous, demain peut-être que c’est à d’autres de dire quelque chose comme ça, nous avons passé anniversaire en tant que collègues de travail, avec un traitement cordial» », disent Keita et sa femme. “Nous n’aimons pas cette vie ni tous ces discours”, me dit Keita. Simone a ajouté : “Ils vivent comme ça, ils sont vraiment stupides, comme des enfants. Je ne veux pas que le nôtre apparaisse à côté de leurs noms. Nous n’avons même pas envie de prendre un café avec eux. Mon mari est footballeur, il ne s’occupe pas des commérages. Je ne veux pas que ces gens utilisent nos noms. Mon nom ne doit pas être placé à côté du leur”.