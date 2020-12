mercredi 30 décembre 2020 • 280 lectures • 2 commentaires

UCAD: Les étudiants exigent l’évacuation de leur camarade malade

iGFM-(Dakar) L’amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie déclenche un mouvement d’humeur pour contraindre les autorités à évacuer leur camarade, étudiant en Doctorat 3 de Médecine, qui souffre d’une aplasie médullaire, en France. Les étudiants ont décidé d’aller en grève après le constat «amertume» de la dégradation de la situation sanitaire de leur camarade et le silence des autorités universitaires et du ministère de l’Enseignement Supérieur.

Ainsi les étudiants n’envisagent-ils pas de reprendre les activités pédagogiques pour l’année 2021 tant que leur camarade SOD n’aura pas été évacué en France pour une greffe de la moelle d’un montant de 280 000 000 F CFA. Par ailleurs, l’amicale tient à remercier l’ensemble des populations sénégalaises qui se montrent solidaires à sa cause depuis son appel à contribution.

