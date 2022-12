samedi 24 décembre 2022 • 324 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C’est une bien triste nouvelle que nous apprennent les médias en ce 24 décembre. Adel Santana Mendy, joueur d’Aubagne, en National 2, aurait été tué, dans la nuit de vendredi à samedi, selon les informations de La Provence.

Passé par l’Angleterre, Côte Bleue, Marignane-Gignac et, donc, Aubagne, le joueur de 24 ans aurait succombé d’une blessure par balle dans le 14e arrondissement de Marseille. « Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille », s’est exprimé son club sur les réseaux sociaux.



— Aubagne FC (@AubagneFoot)



Avec Footmercato