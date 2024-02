samedi 3 février 2024 • 2918 lectures • 4 commentaires

Les choses s’emballent après la décision de report de la présidentielle prise par le président Macky Sall. Latif Coulibaly, qui est secrétaire général du Gouvernement, frère du président du Conseil constitutionnel, vient d’annoncer sa démission

"J’ai communiqué cette après-midi au Chef de l’Etat ma décision de quitter mes fonctions de Ministre Secrétaire général du gouvernement. Je lui indiquais qu’en ayant constaté les faits qui se déroulent à l’Assemblée nationale et ayant également pris très bonne note de l’adresse au peuple sénégalais, j’ai décidé de partir.



Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de tirer toutes les conséquences de tout cela, pour quitter le Gouvernement. Je recouvre ainsi ma pleine et entière liberté, pour pouvoir défendre mes opinions et mes convictions politiques.



J’ai par ailleurs, expliqué au président de la République que j’’attendais enfin sa parole, pour procéder à l’envoi de ma lettre de démission. Je lui ai aussi expliqué que je tenais à partir, en réaffirmant que durant toute ma carrière de journaliste, mon frère, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, n’a jamais été mêlé, ni de près, ni de loin à mon travail, sinon que de lire, à chaque fois qu’il en avait envie.



Vive la République. En elle nous croyons profondément. Et en elle nous continuerons toujours de croire. Car c’est elle, le seul rempart fiable, parce que solide comme un roc, face à toutes les aventures périlleuses vers lesquelles tentent de nous mener certains !

Abdou Latif Coulibaly."