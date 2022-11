mardi 1 novembre 2022 • 268 lectures • 0 commentaires

Le rappeur de 28 ans est mort dans une fusillade à Houston, au Texas. Il est connu pour ses tubes tels que « Versace » et « Bad and Boujee » aux côtés des autres rappeurs de Migos : Quavo et Offset.

Un membre de Migos est mort. Takeoff, qui formait le célèbre trio hip-hop aux côtés des rappeurs Quavo et Offset, est décédé ce mardi 1er novembre, a rapporté en premier le média américain TMZ. Le rappeur de 28 ans, de son vrai nom Kirshnik Khari Ball, a été mortellement blessé par balle dans un bowling de Houston, aux États-Unis, vers 2 h 30 du matin.



D’après les informations de TMZ, Takeoff et Quavo jouaient aux dés quand une altercation a éclaté, jusqu’à ce qu’un individu ouvre le feu, atteignant sur Takeoff. Ce dernier a été déclaré mort sur place. Deux autres personnes présentes sur les lieux ont été touchées et emmenées à l’hôpital. Quavo, lui, n’a pas été blessé.



Pluie d’hommages



Dans la foulée de l’annonce de cette disparition, une pluie d’hommages au rappeur décédé a déferlé sur Twitter. « Je me souviens de Takeoff comme d’un mec très terre à terre et cool », a écrit le boxeur Chris Eubank Jr. « Je n’arrive pas à croire que je doive redire cela à propos d’une autre jeune star noire tuée sans raison, quelque chose doit vraiment changer dans l’industrie.»



Dans la même veine, les rappeurs Ja Rule, YG, AJ Tracey et Russ Diemon, la journaliste Jemele Hill, le YouTubeur Jake Paul ou l’animateur DJ Akademiks ont tous eu une pensée pour le rappeur de 28 ans. Nombre d’entre eux dénoncent notamment la violence par armes à feu.



Stacey Abrams, candidate noire qui fait actuellement campagne pour devenir la première gouverneure afro-américaine de l’État de Géorgie, a quant à elle salué un homme « né et élevé dans le Comté de Gwinnett » et qui aura « influencé le hip-hop et toute la culture au-delà de l’imaginable ».



De la même manière, toutes les équipes de sports collectifs d’Atlanta, dont Migos et Takeoff ont porté haut les couleurs, ont eu un mot pour le rappeur disparu : les Falcons en football américain, les Hawks en basket ou encore les Braves en baseball.

