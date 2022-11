vendredi 25 novembre 2022 • 3017 lectures • 0 commentaires

Mardi prochain, le Sénégal devra battre l'équateur pour se qualifier aux huitièmes de finale de ma coupe du monde Qatar 2022. Eder Valencia, le goléador de l'adversaire est sorti blessé de son match ce ce vendredi. Pourra-t-il tenir sa place dans 4 jours?

"J'avais fait des tests et il s'est avéré que j'avais une entorse au genou. Et cela me dérange un peu. J'ai joué aujourd'hui avec cette entorse et un peu de douleur. Le plus important est que nous restions forts en voyant grand", a expliqué l'attaquant qui est actuellement le meilleur buteur du présent mondial.



Pourra-t-il disputer le prochain match contre le Sénégal ? "L'entorse m'a permis de jouer ce match. J'espère qu'il pourra me permettre de joueur le prochain match (face au Sénégal)", prie le buteur. Face aux médias de son pays, il a déclaré que le match face au Sénégal sera une finale.



