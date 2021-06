mardi 29 juin 2021 • 139 lectures • 0 commentaires

C’est avec regret et consternation que le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) constate l’inadmissible détérioration du climat de paix et de la stabilité au sein des espaces académiques, universitaires et scolaires.

Il a été constaté depuis un certain temps, des atteintes contre l’intégrité physique du corps enseignant, notamment à Ndiaganio et à Kebemer pour le secondaire, mais aussi à dans l’enceinte de l’UCAD et d’autres universités du Sénégal. Pour le Rur, ces violences inqualifiables ne sauraient avoir leur place à l’école et à l’Université, havre de paix et de quête de science et de sagesse. Ces agressions ont suscité l’indignation de toute la communauté scolaire et universitaire ainsi que de tous les acteurs au sein de l’espace, notamment des apprenants qui aspirent à un environnement d’apprentissage apaisé, de performances et de réussite.

Le RUR condamne fermement ces violences d’un autre âge et invite tous les acteurs à s’unir autour de l’essentiel, notamment la poursuite des enseignements-apprentissages de qualité en vue de l’émergence du pays et le maintien de sa et la cohésion sociale. Pour son coordonnateur Moussa Baldé, par ailleurs ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le chef de l’Etat Macky Sall a déjà indiqué la voie à suivre à travers des investissements massifs dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche et en inaugurant, récemment, un Datacenter, tout neuf, et dans quelques jours, des ISEP de Diamniadio et de Thiès, qui permettront à notre de pays de maintenir sa souveraineté sur nos données numériques et la science et la technologie.

Dorénavant, le Sénégal devient un pionnier régional et permettra aux jeunes apprenants et entrepreneurs de créer des start-ups, de créer de la richesse et des emplois et qui contribueront ainsi grandement à son développement. Le RUR est d’autant plus satisfait de cette initiative du Président de la République, qu’elle démontre l’engagement du chef de l’État dans la résorbassions résorption de la fracture numérique, territoriale et sociale à travers les investissements considérables que les tournées économiques dans tous les recoins permettent de voir de visu, de recueillir les doléances des populations et de lancer des programmes de développement économique, social et culturel d’envergure.