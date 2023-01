mardi 24 janvier 2023 • 283 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Viviane Chidid la digne représentante de la musique Sénégalaise aussi connue sous le nom de « Reine du Mbalax» (musique traditionnelle et religieuse Wolof) est de retour en France sur la scène mythique de « l’Olympia ».

C’est une chanteuse aux sonorités africaines mais aussi Rnb qui se produira à Paris alliant comme à son habitude traditions et modernités dans un mélange subtil qui sait à chaque fois séduire et plaire à toutes les générations.

C’est une des plus belles voix de l’Afrique toujours accompagnée de ses musiciens qui se présentera le 4 février 2023 devant son public à la fois Sénégalais bien sûr mais aussi Africain et Européen tant sa musique a traversé les frontières et les cultures.

Regardez Viviane Chidid en plein répétition pour l’événement Olympia avec ses musiciens et compagnie…