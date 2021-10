dimanche 10 octobre 2021 • 881 lectures • 0 commentaires

IGFM - Comme le nom de son dernier single "Yaa Gui Gaañ" (tu déchires en français), la jeune et talentueuse chanteuse originaire de Mbour est de par sa voix et sa tête une pépite. Mbeugue Ndiaye Fall est un régal.

Une étoile tombée du ciel pour apporter une touche de jouvance. Une eclaircie dans la grisaille de la musique sénégalaise marquée actuellement par le culte du buzz mais aussi par l'extravagance, la légèreté et la platitude des messages. Et que dire de l'absence manifeste de talent et de la fausseté des voix, des gammes et des notes.

Contrairement à cette cacophonie musicale, la lauréate de Sen Petit Gallé édition 2013 est en elle même une sérénade. Sa voix berce, adoucit et fait délecter les avertis de la musique, de la parole, de l'art tout simplement. A l'image de son idole, de sa muse la Gawlo Coumba, dont elle est la copie presque parfaite, Mbeugué est une valeur sûre de la musique.

Intelligente et belle, starlette ou star précocément c'est selon, l'une des pièces maîtresses des All Stars de Tata Ngoné Ndour est déjà avec sa voix de rossignol dans l'anti chambre de la cour des grands.

Machallah.

Ndatté Diop (RFM)