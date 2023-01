jeudi 19 janvier 2023 • 773 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Accusés d’avoir agressé et délesté Ndiaga Euro d’un sac contenant 70 millions de francs CFA, les cinq bourreaux du manager de Waly Seck étaient face au juge ce mercredi.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol avec usage d’arme et de moyen de locomotion et détention de chanvre indien, B. C. Diaw , I SY. M. Diène, G. Ndiaye et I. Sané ont été présentés mercredi devant la Chambre criminelle de Dakar. Mais, l’audience a été renvoyée au 15 février pour authenticité de preuve.

C’est le journal les Échos qui donne l’information. Et indique que le juge a demandé la production des vidéos de l’agression présumée que les gendarmes, chargés de l’enquête, ont déclaré avoir vues.

« C’est d’autres vidéos qui ont été mises à la disposition du tribunal », signale le magistrat, repris par Les Échos.