Le ministre de l'intérieur se veut clair sur l’affaire du sectionnement et du vol des câbles du Ter. Pour Antoine Félix Diome, ces actes ne resteront pas impunis en clair, les auteurs vont être identifiés, traqués, arrêtés et livrés à la justice.

Lors de la cérémonie de lancement des journées nationales des sapeurs-pompiers, le ministre de l'intérieur a annoncé d’un ton ferme qu’il considère cet acte comme criminel : «Vous me permettrez, général et cher personnel des sapeurs-pompiers, ici, de souligner avec force le paradoxe qui est constaté souvent. Parce qu’au moment où vous vous dévouez corps et âme à sauver des vies que vous ne connaissez pas, au péril de votre vie, d’autres personnes s’adonnent à des actes d'un incivisme inqualifiable. Et j’ai en tête la section des câbles du Train Express Régional (Ter) qui a mis en danger des centaines de vies humaines», argue-t-il.

Pour Antoine Félix Diome, « cet acte criminel qui a mis en danger des vies ne restera pas impuni. L’Etat poursuivra ces auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi ».