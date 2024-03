Wally Seck félicite Diomaye Faye : «il a été choisi par un peuple plein d’espoir »

mardi 26 mars 2024 • 362 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Comme tous les artistes, Wally Seck a lui aussi félicité le Président Diomaye Faye. Dans son Snapchat, l’artiste a adressé un message d’espoir au nouveau chef de l’Etat."Quand on aime sa patrie, on ne souhaite que le meilleur pour elle. Félicitations au Président nouvellement élu M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a été le choix d'un peuple plein d'espoir. Qu'Allah lui donne l'énergie et la force de porter ce lourd fardeau. Vive la Démocratie, Vive le Sénégal".

