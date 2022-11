vendredi 18 novembre 2022 • 252 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Il y a quelques heures, le célèbre chanteur et compositeur nigérian, Wizkid, a interprété la chanson à succès de Davido « Dami Duro » devant plus de 20 000 personnes au Madison Square Garden.

Wizkid a fait jaser sur Internet après avoir adressé un message spécial à son homologue, David Adeleke, autrement connu sous le nom de Davido, lors de son concert à guichets fermés à New York la nuit dernière.

Alors qu’il se produisait devant plus de 20 000 fans au Madison Square Garden, à New York, hier soir, le Star Boy a pris une minute pour compatir et montrer son amour au chanteur suite à la perte de son enfant, Ifeanyi Adeleke.

Lors du concert, Wiz a déclaré, selon ses propres mots, « Celui-ci est pour OBO« , avant d’interpréter l’une des chansons à succès du chanteur, « Dami Duro (Omo Baba Olowo) devant plus de 20 000 spectateurs lors du concert à guichets fermés.

La vidéo a fait surface en ligne aujourd’hui et a suscité des réactions massives de la part des fans, des téléspectateurs et des adeptes, dont beaucoup ont réagi sur les médias sociaux.

L’artiste a interprété Dami Duro de son confrère. Rappelons qu’il y a quelques semaines, Davido a perdu son premier fils et troisième enfant, Ifeanyi Adeleke, des mains froides de la mort et depuis lors, de nombreuses personnes lui ont présenté leurs condoléances.

La façon dont Wizkid a compati avec Davido et lui a montré son soutien lors de son concert à guichets fermés hier soir a fait fondre le cœur de beaucoup de gens.