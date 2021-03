vendredi 12 mars 2021 • 422 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Les lutteurs sénégalais sont très remontés contre le ministre de la justice, Me Malick Sall. Dans une interview accordée au journal sportif Sunu-lamb, l’ancien roi des arènes, Yékini a qualifié d’erreur monumentale la dernière sortie de ce dernier et exige des excuses.

«Les propos du ministre sont sans fondement. Je ne sais pas ce qui lui a fait dire de tels propos, mais c’est une erreur monumentale de sa part», déplore Yakhya Diop Yékini.

L'ex-chef de file de l'écurie Ndakarou d'ajouter : «Les lutteurs sénégalais ont atteint un niveau de maturité qui ne leur permet plus d’entrer dans certains détails. Ils ne sont pas mêlés à ces manifestations.»

Pour rappel, le garde des sceaux avait accusé les lutteurs d’avoir infiltré les manifestations.

«Beaucoup d’entre eux étaient dans les écuries de lutte. Ça signifie quoi ? Toute la semaine, ils sont à l’entrainement, dans les salles et au bord de la mer. Le week-end, ils sont dans les stades, ça leur permettait non seulement de se défouler, mais aussi de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis un an», avait soutenu Me Malick Sall France 24.