iGFM – (Dakar) Les projecteurs des occidentaux ne s’allument en Afrique que lors des périodes de guerre, de pandémie, de famine où á travers des images d’enfants faméliques et malnutris, les Européens se trouvent une compassion peu commune pour le continent africain. Un artiste s’est levé pour changer ce regard des Européens plein de condescendance et de pitié.

C’est Youssou Ndour, un enfant de la Medina populeux quartier dakarois, devenu artiste planétaire, qui avec son ambition et sa philosophie de montrer qu’une autre Afrique existe a été le premier á tenter le Paris. C’était déjà en 1985. 37 ans plus tard, Youssou Ndour a dévoilé l’hymne du Grand Bal de Bercy 2022. “L’Afrique a son Grand Bal” est le titre de cette magnifique chanson. Celle-ci est une invite, à tout un continent, au grand rendez-vous culturel de la Diaspora en France.

À travers, cette chanson, le lead vocal du Super Étoile de Dakar lance un message d’union et de rassemblement à l’endroit de la diaspora africaine. L’originalité de cette belle composition est portée par des allitérations. Elle est aussi entrecoupée par des chœurs. En somme, c’est une belle chanson qui transpire a touche de Mbaye Dièye Fall. C’est une chanson à découvrir absolument.

Pour rappel, le grand Bal de Bercy aura lieu 18 juin 2022 à dans la mythique scène de Accor Aréna (France). L’histoire de Youssou Ndour et de Bercy (France) a débuté le 4 septembre 1985. Un événement marqué á l’époque par la prestation de haut vol de Mory Kanté, la légende de la musique guinéenne.

