mercredi 17 novembre 2021

iGFM – (Dakar) Le concours de beauté le plus populaire du pays a couronné pour l’édition 2021, Fatou Lamine Lô. Originaire de Dakar, elle a reçu, samedi dernier ses regalia au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose sous la houlette du comité d’organisation. Ironie du sort, celle de 2020, absente a été “snobée”. La toile soulevée par une vague d’indignations s’enflamme et exige des explications au comité qui avait pourtant couronné Fatima Dione.

Selon les informations, les sorties médiatiques de la ressortissante de la région de Fatick n’ont pas été du goût du comité d’organisation. En effet, la jeune fille leur reprochait les mauvaises conditions d’accompagnement après son sacre. Pour se venger, il y avait à sa place la Miss Sénégal 2019, Alberta Diatta. Mécontents du traitement, les internautes lancent un élan de solidarité envers Fatima sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le mot d’ordre est le suivant : “Boostons-la pour qu’elle puisse au moins avoir des sponsors à travers ses plates formes digitales”. En quelques heures, le compte Instagram de Fatima Dione passe de 3000 à près de 8000 abonnés.

Pour refaire dignement sa vie après toutes les railleries reçues des Sénégalais d’ici et d’ailleurs, les internautes poursuivent leur action de solidarité. Une importante somme d’argent est en train d’être rassemblée pour la jeune fille qui a été souffrante après la compétition et renvoyée de l’école pour non paiement de sa scolarité.