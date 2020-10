jeudi 1 octobre 2020 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La région médicale de Ziguinchor a fait, à travers son Plan de Travail Annuel, ce mardi 29 septembre 20, l’état des lieux de ses réalisations notamment dans la prise en charge sanitaire des femmes avant de dérouler des perspectives pour le programme à venir.

Une rencontre d’information et d’échange sur la mise en œuvre du projet «Amélioration de la Santé et du Bien-être des Femmes et Adolescentes du Sud du Sénégal, regroupant tous les acteurs de la santé, les autorités administratives qui s’est tenue dans la salle de réunion de la gouvernance de Ziguinchor et qui a été présidée par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives.

Dans le cadre de la mise en œuvre du 8ème programme de Coopération avec le gouvernement du Sénégal, UNFPA a développé un partenariat stratégique avec Affaires Mondiales Canada(AMC). Ainsi le projet «Amélioration de la Santé et du Bien-être des Femmes et des Adolescentes du Sud du Sénégal est financé par Affaires Mondiales Canada(AMC) pour une durée de cinq ans (2018/ 2023, couvrant les cinq régions du Sud notamment Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, pour un budget de 19, 3 millions de dollars environ huit milliards cinq cent millions de nos francs (8.500.000.000 F)», a indiqué le chef planificateur de la région médicale de Ziguinchor, Mamadou Moustapha Thiam. «L’UNFPA/Sénégal a appuyé la région médicale de Ziguinchor et les sous contractants en équipements de protection et ressources financières pour assurer la continuité des services de santé de la Reproduction/Planification familiale et la Violence basée sur le Genre pour des Fonds additionnels de quarante millions de nos francs. Il revient de souligner que lors de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel(PTA) 2020, il est survenu au niveau mondial une pandémie nommé COVID 19 qui n’a pas épargné le Sénégal et la région de Ziguinchor. Mais malgré, la région de Ziguinchor qui a reçu un budget qui s’élève à plus de 263 millions de nos francs, a eu à faire des réalisations très satisfaisantes même si on note quelque part l’affection dudit PTA, par endroit», a ajouté M. Thiam. Pour le coordinateur du projet UNFPA Moussa Mané, «un budget de plus de deux cent soixante-trois millions a été alloué à la région de Ziguinchor et ce budget a servi à l’achat et à l’équipement des centres de formation de Ziguinchor ; mais aussi la région médicale de Ziguinchor a eu à bénéficier de ce budget notamment avec l’achat de véhicules et d’une ambulance médicalisée et d’autres matériels mis à leur disposition pour lui permettre de bien fonctionner». Et de relever : «certaines couches de la société, notamment les élèves et les personnes du secteur informel ont également été prises en charge, notamment avec la mise à leur disposition des motos, des réfrigérateurs, de cuisinières, de machines à coudre…» Le coordinateur d’UNFPA a cependant regretté la non satisfaction de certains indicateurs à cause de la maladie du COVID 19. «Qu’à cela ne tienne, un espoir est permis. Et pour cause, des Agences du Système des Nations-Unies basées au Sénégal sont en train d’accompagner l’Etat du Sénégal dans l’exécution du Plan de riposte à travers un appui technique et financier », a soutenu M. Mané. Venu représenté le Médecin de la région, le Dr Mamadou Lamine Sagna a salué les réalisations produites les sous contractants. «Avec l’appui de l’UNFPA, le reste du tableau va être peint d’ici à la fin de l’année 2020 », dit-il

