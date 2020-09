jeudi 3 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Dans la journée d’hier mardi 1er septembre 20, la moitié d’un mur d’une maison s’est effondrée dans le quartier de Néma 2. L’accident a eu lieu dans la matinée aux environs de 09. Les pluies diluviennes qui s’abattent depuis un moment dans la capitale sud, sont à l’origine de cet éboulement qui n’a pas fait de victime.

«Il était à peu près 9 heures du matin en ce jour de mardi 1er septembre 20. J’étais en train de prendre mon petit-déjeuner avant d’aller travailler quand il y a eu un énorme fracas. Le bruit était clairement reconnaissable, quelque chose s’était effondré dans notre maison. Après vérification, nous nous sommes rendus compte que c’était le pan de mur d’une maison de nos voisins», explique la dame Fatou Badji. Ibrahima Diatta habitant de ce quartier populeux de Ziguinchor (Néma 2) dit, à son tour, avoir entendu en direct le mur de la maison située juste derrière chez lui, partir en lambeaux. «Heureusement qu’il n y a eu aucun mort», a soutenu notre interlocuteur. A la tombée de la nouvelle, de nombreux habitants du quartier sont venus constater le triste spectacle de cette façade presque à ciel ouvert. De grandes fissures sont également visibles sur plusieurs parties du mur. Dans ce quartier de Néma 2 jusque-là non loti, beaucoup de maisons sont presque toutes construites sur le même mode avec un mélange de briques et de cailloux, le tout recouvert par des briques de terre. «Le pire est à craindre dans notre quartier si ces fortes précipitions continuent encore de tomber dans notre quartier», disent les habitants de Néma 2 qui scrutent le ciel et qui espèrent que le temps reste clément.

IGFM