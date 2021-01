vendredi 29 janvier 2021 • 178 lectures • 0 commentaires

A l’issu de la première session des Evêques de la province Ecclésiastique de Dakar, tenu au Foyer de la Charité du Cap des Biches, au courant de ce mois de janvier 2021, le secrétaire général de la conférence d’importantes décisions ont été prises concernant la Coordination National de l’Apostolat des Laïcs.

Selon un communiqué signé Abbé Augustin Thiaw, en date du 20 janvier 2021, parvenu à notre rédaction hier, jeudi 28 janvier, le thème retenu pour la 134ème édition du pèlerinage Marial de Poponguine est : «Avec Mari et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité». «Et si la situation sanitaire le permet, c’est Monseigneur Martin Boucar Tine qui présidera la grande célébration Eucharistique. Dans le cas contraire, une autre alternative sera proposée», informe le document portant Rapport de la session des évêques du Sénégal de la Conférence épiscopale Sénégal Mauritanie Cap-Vert Guinée-Bissau. En ce qui concerne les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de cette année, Abbé Augustin Thiaw nous révèle qu’elles «sont reportées au mois de novembre 2021, le jour de la célébration du ChristRoi, date désormais choisi par le Pape François». Selon lui, la décision des Evêques de reporter les JMJ, initialement prévues en mars 2020, «répond donc, d’une part, à la nécessité d’être en communion avec le Saint Père et l’Eglise Universelle et, d’autre part, de faire face à l’incertitude née de la situation sanitaire qui prévaut», indique la même source