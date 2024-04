vendredi 26 avril 2024 • 1058 lectures • 3 commentaires

Le bilan provisoire de l’accident sur la route de Kounghel est passé à 14 morts. Plusieurs dizaines de blessés ont été enregistrés. El Malick Ndiaye, le tout nouveau ministre des Transports, s’est déplacé sur les lieux. Il y a poussé un coup de gueule contre certains comportements.

«Nous avons constaté l’état des bus, nous avons reçu l’info sur les causes, en quelques sortes, de l’accident. Ce que nous continuons toujours à déplorer, malheureusement, c’est le surcharge, l’état des bus, l’état des pneus, l’excès de vitesse, le comportement des chauffeurs. Parce que plus de 90% des accidents sont dus aux facteurs humains.



Nous appelons, particulièrement les chauffeurs, mais aussi les propriétaires des véhicules de transport interurbain particulièrement, à réfléchir sur les mesures nécessaires et idoines à prendre pour préserver la vie des sénégalais.



On ne peut pas continuer à tuer des sénégalais parce que tout simplement on est à la quête effrénée du gain facile et qu’on peut se permettre de surcharger les bus en marchandises et ne pas avoir le traitement qu’il faut.»