mardi 21 mars 2023 • 1522 lectures • 0 commentaires

Dans un entretien accordé au journal français «L'Express», le chef de l'Etat, Macky Sall s'est encore prononcé sur la question de sa troisième candidature. Il en a profité pour revenir sur les récentes manifestations organisées par l’opposition particulièrement par Ousmane Sonko. Cheikh Yérim Seck décrypte cette sortie dans les colonnes de "L'Observateur".

«Le verbe présidentiel est tranchant et autoritaire. Macky Sall signifie clairement à Ousmane Sonko que ses appels à manifester ne vont pas le soustraire aux poursuites engagées contre lui devant la justice. Et que l'Etat, détenteur de la puissance publique, monopole de la violence légitime, va assumer ses responsabilités. Les muscles bandés, le garant de l'ordre public, qui refuse de se laisser intimider, assure que la Justice fera son travail. Il y va, à ses yeux, du respect de l'Etat de droit et de l'égalité de tous devant la Justice. Le très politique chef de l'Etat en a profité pour souligner que Sonko se permet ses écarts en toute impunité parce que le Sénégal est «une authentique démocratie». Ce qui est tout à son honneur, lui, Macky Sall», fait remarquer le journaliste.