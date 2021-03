mercredi 17 mars 2021 • 197 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) 7 militaires sénégalais ont été blessés, ce lundi 16 mars 2021, au cours d'une mission d'escorte d'un convoi de ravitaillement de SEVARE à destination du village d'Ogassagou (Mali), au profit d'une unité du DETSEN 10, renseigne un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées.

Et de préciser que le véhicule blindé de transport de troupes type PUMA s'est renversé à hauteur du village de GANIDO, suite à une avarie mécanique. Bilan : les 7 membres de l'équipage ont été blessés, dont 4 légers et 3 graves, ajoute le communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées.





