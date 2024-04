vendredi 26 avril 2024 • 792 lectures • 0 commentaires

International 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Ardi Dasylva Ndembo, boxeur originaire du Congo-Brazzaville, est décédé jeudi 25 avril dans un hôpital de Miami, aux États-Unis. Depuis deux semaines, il était interné et plongé dans le coma après un KO lors de son combat contre le Cubain Nestor Santana.

Les images sur sa page Facebook disent beaucoup de lui : Ardi Dasylva Ndemba vivait pour la boxe. Il en est mort à 27 ans jeudi 25 avril après un combat en catégorie des lourds qui l’avait plongé dans le coma pendant deux semaines. Le boxeur congolais avait été interné au Jackson Memorial Hospital de Miami suite à un traumatisme accentué, selon des médias congolais, par le fait d’être tombé sur la tête au moment du KO face au Cubain Nesto Santana.



Le combat contre Santana était le neuvième de la carrière de Ndembo qui avait gagné ses huit premiers dont sept par KO.



« Ce n’est pas souvent qu’on voit un talent comme Ardi Dasylva Ndembo », avait lâché, il y a quatre ans, l’entrepreneur et promoteur de boxe Scott Patrick Farrel qui a à son palmarès un combat organisé avec le champion philippin Manny Pacquiao.



Fan de Booba...



Installé en Afrique du Sud pour sa carrière, Ardi Dasylva Ndembo a grandi dans le quartier Maya-Maya, non loin de l'aéroport de Brazzaville, et a commencé la boxe dans son pays. Deux fois champion du Congo, il a écumé les catégories en amateur avec plus de 100 combats et un classement dans le top 10 amateur avant de signer professionnel en 2019 avec Global Boxing Star.



Sur les images de sa page Facebook, il aimait rendre hommage à ses icônes, Mohamed Ali ou Mike Tyson, il dévoilait également son affection pour le Real Madrid, et affirmait sa passion pour le rappeur français Booba qu'il avait rencontré en 2011 à Brazzaville.

PUBLICITÉ

Avec RFI